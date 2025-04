Il maltempo torna a colpire l’Italia | scatta l’allerta per le prossime ore massima attenzione

l’Italia anche nelle prossime ore. Domani, infatti, saranno ancora possibili rovesci e temporali, in particolare nelle ore pomeridiane. I fenomeni si concentreranno soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord la situazione sarà più stabile, anche se non mancheranno locali addensamenti nuvolosi.Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a cambiare nei giorni successivi. A partire da martedì, si assisterà a un progressivo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia, che porterà a condizioni di tempo stabile. Questo cambiamento favorirà una situazione meteorologica favorevole proprio in vista del ponte del Primo Maggio, con un netto miglioramento delle condizioni generali.L’anticiclone che si stabilizzerà sul Paese sarà accompagnato da una massa d’aria di origine subtropicale, responsabile di un rialzo significativo delle temperature. Thesocialpost.it - Il maltempo torna a colpire l’Italia: scatta l’allerta per le prossime ore, massima attenzione Leggi su Thesocialpost.it L’attuale perturbazione continuerà a influenzare il tempo sulanche nelleore. Domani, infatti, saranno ancora possibili rovesci e temporali, in particolare nelle ore pomeridiane. I fenomeni si concentreranno soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord la situazione sarà più stabile, anche se non mancheranno locali addensamenti nuvolosi.Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a cambiare nei giorni successivi. A partire da martedì, si assisterà a un progressivo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e sul, che porterà a condizioni di tempo stabile. Questo cambiamento favorirà una situazione meteorologica favorevole proprio in vista del ponte del Primo Maggio, con un netto miglioramento delle condizioni generali.L’anticiclone che si stabilizzerà sul Paese sarà accompagnato da una massa d’aria di origine subtropicale, responsabile di un rialzo significativo delle temperature.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torna il maltempo sull’Italia con neve, freddo e nubifragi: le regioni colpite - (Adnkronos) – "Freddo e neve colpiranno solo una parte dell'Italia, in parte il nord ovest per via di una perturbazione in arrivo dal nord Europa e che investirà prima la Francia e poi, scendendo di latitudine, entrerà nel bacino del Mediterraneo colpendo anche le nostre regioni, in particolare il versante tirrenico e le regioni del […] 🔗periodicodaily.com

Quanto torna il maltempo sull’Italia con neve e nubifragi: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Da domani, domenica 9 marzo, si apre una settimana all'insegna del maltempo, con neve e possibili nubifragi: ecco dove pioverà e quando torneranno le giornate primaverili".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meteo Piemonte e Italia: torna il maltempo dal weekend, nubi e piogge sul Nordovest già da venerdì - È tempo di una breve pausa anticiclonica sull’Italia, ma durerà poco. Nel weekend torna infatti il maltempo con l’arrivo di una nuova vasta perturbazione atlantica. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara: "Nubi e prime piogge raggiungeranno il Nordovest già nella giornata di... 🔗torinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

torna il Maltempo, rischio Grandinate e Nubifragi; Meteo - Il maltempo torna a colpire l'Italia, con piogge e possibili temporali: scatta l'allerta della Protezione Civile, ecco dove; Il maltempo torna a colpire l'Italia, allerta meteo in quattro regioni; Il maltempo torna a colpire l’Italia, allerta meteo in quattro regioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meteo Italia: torna il Maltempo, rischio Grandinate e Nubifragi - è pronta a colpire l’Italia, con il ritorno di piogge, temporali e un calo termico in alcune aree del Paese. Dopo un breve intervallo più stabile, soprattutto al Nord, una nuova circolazione di aria f ... 🔗msn.com

Maltempo sull’Italia: allerta in 12 regioni per piogge intense e temporali. Tre regioni in stato di massima attenzione - Maltempo sull’Italia: allerta in 12 regioni per piogge intense e temporali. Tre regioni in stato di massima attenzione ROMA – L’Italia torna a fare i conti con una nuova ondata di maltempo che, nella ... 🔗informazione.it

MALTEMPO Maltempo sull’Italia: allerta in 12 regioni per piogge intense e temporali. Tre regioni in stato di massima attenzione - Maltempo sull’Italia: allerta in 12 regioni per piogge intense e temporali. Tre regioni in stato di massima attenzione ... 🔗statoquotidiano.it