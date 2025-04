Incidente sulla A1 tra Umbria e Lazio chilometri di coda verso Roma

chilometri di coda sull’Autostrada del Sole A1 a causa di un Incidente stradale che si è verificato intorno alle 17 sulla carreggiata in direzione di Roma all'altezza del chiloemtri493.Il tratto dell’autostrada Milano-Napoli interessato dalla lunga fila è quello compreso tra Attigliano (Terni) e Magliano Sabina (Rieti); l’Incidente, a quanto comunica Autostrade per l’Italia, è stato risolto e il traffico transita su tutte le corsie ma servirà tempo per smaltire la coda. Lanazione.it - Incidente sulla A1 tra Umbria e Lazio, chilometri di coda verso Roma Leggi su Lanazione.it Terni, 27 aprile 2025 – Ottodisull’Autostrada del Sole A1 a causa di unstradale che si è verificato intorno alle 17carreggiata in direzione diall'altezza del chiloemtri493.Il tratto dell’autostrada Milano-Napoli interessato dalla lunga fila è quello compreso tra Attigliano (Terni) e Magliano Sabina (Rieti); l’, a quanto comunica Autostrade per l’Italia, è stato risolto e il traffico transita su tutte le corsie ma servirà tempo per smaltire la

