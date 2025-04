Giussano ex funzionaria scolastica infedele | pignorati Tfr e abitazione

Giussano (Monza Brianza), 27 Aprile 2025 - Il prelievo forzato del Tfr e a fine maggio il pignoramento dell'abitazione familiare. Sono le mosse che la magistratura sta mettendo in atto per cercare di recuperare i 156mila euro che è accusata di essersi intascata in tre anni, con una serie di bonifici dalle piattaforme in uso alla scuola mascherati da "mandati di pagamento" per servizi informatici mai realizzati o per l'acquisto "di beni" mai effettuati, l'ex assistente amministrativa in servizio all'istituto comprensivo "Don Rinaldo Beretta" di Giussano.La donna, F.D., 54 anni, già ritenuta responsabile dalla Corte dei Conti della Lombardia, all'udienza preliminare davanti al Tribunale di Monza ha tentato di chiudere i conti con la giustizia penale con un patteggiamento, ma la pena da concordare con la Procura per peculato prevede la restituzione delle somme che si intendono sottratte, impossibile perché i suoi conti correnti, che sono stati già sequestrati, presentavano poche decine di migliaia di euro.

