Festa rinviata per la morte di papa Francesco ecco le nuove date

nuove date della Festa di San Nicola la Strada. A comunicarle è stata la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli unitamente al Comitato organizzatore e all'associazione degli Accollatori di San Nicola la Strada.I festeggiamenti, programmati dal 21 al 23 aprile, erano stati. Casertanews.it - Festa rinviata per la morte di papa Francesco, ecco le nuove date Leggi su Casertanews.it Annunciate ledelladi San Nicola la Strada. A comunicarle è stata la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli unitamente al Comitato organizzatore e all'associazione degli Accollatori di San Nicola la Strada.I festeggiamenti, programmati dal 21 al 23 aprile, erano stati.

Morte di Papa Francesco: salta la visita di Daniela Santanchè a Euroflora, rinviata la Festa della Bandiera - Salta la visita della ministra del Turismo Daniela Santanchè all'inaugurazione di Euroflora, la manifestazione che inaugura domani e proseguirà fino al 4 maggio. A comunicarlo, a margine del consiglio regionale, è stato il presidente della Regione Marco Bucci. La visita di Santanchè era stata... 🔗genovatoday.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

La festa patronale rinviata per Papa Francesco si terrà a inizio maggio - La festa patronale a San Tammaro, che era in programma dal 21 al 26 aprile, era stata rinviata a data da destinarsi a seguito della scomparsa di Papa Francesco. A tal proposito il sindaco Vincenzo D'Angelo ha tenuto un ulteriore confronto con il parroco, don Giovanni Antonio Mingione, e il... 🔗casertanews.it

Morte di Papa Francesco, Bucci: “Rinviata la Festa della Bandiera, Euroflora si fa”. 25 Aprile, confermata la presenza di Mattarella a Genova - Le parole del presidente della Regione Liguria a margine del Consiglio regionale: “Confermata l’inaugurazione di Euroflora ma senza rappresentanti del governo” ... 🔗ilsecoloxix.it

Sambuco di Ravello, la festa di Maria SS. della Pomice rinviata al 1° giugno per la morte di Papa Francesco - La piccola frazione di Sambuco, a Ravello, ha deciso di rinviare le tradizionali celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pomice, inizialmente previste per domenica 27 aprile, a seguito della s ... 🔗ilvescovado.it

Morte Papa, rinviata la Festa dei Fiori confermata la fiera di San Marco - Lo ha deciso il Comune di Carrara rinviando al 10 maggio l’evento in piazza Alberica e piazza delel Erbe. Si terrà come di consueto il 25 aprile la festa dedicata al patrono di Avenza. 🔗noitv.it