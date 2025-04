L' Inter nel tunnel! Cade in casa con la Roma stasera il Napoli può scappare

Inter-Roma 0-1 RETE: 22' pt Soulé. Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard sv (15' pt Bisseck 5), Acerbi 6, Carlos Augusto 6.5; Darmian 6 (18' st Dumfries 6.5), Frattesi 5 (35' st Correa sv ), Calhanoglu 5, Barella 5.5 (35' st Zielinski sv ), Dimarco 5 (18' st Zalewski 6); Lautaro Martinez 5.5, Arnautovic 5. In panchina: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Asllani, Taremi. Allenatore: Inzaghi 5. Roma (3-5-2) :. Feedpress.me - L'Inter nel tunnel! Cade in casa con la Roma, stasera il Napoli può scappare Leggi su Feedpress.me 0-1 RETE: 22' pt Soulé.(3-5-2): Sommer 6; Pavard sv (15' pt Bisseck 5), Acerbi 6, Carlos Augusto 6.5; Darmian 6 (18' st Dumfries 6.5), Frattesi 5 (35' st Correa sv ), Calhanoglu 5, Barella 5.5 (35' st Zielinski sv ), Dimarco 5 (18' st Zalewski 6); Lautaro Martinez 5.5, Arnautovic 5. In panchina: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Asllani, Taremi. Allenatore: Inzaghi 5.(3-5-2) :.

Su altri siti se ne discute

L’Inter cade in casa contro la Roma, ora il Napoli può ribaltare il campionato. Ecco le 4 giornate che decideranno lo scudetto - Dopo la dura sconfitta in semifinale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, l’Inter cede ancora sul terreno di San Siro, questa volta in campionato. La sconfitta interna con la Roma (0-1, decisivo il gol di Soulé al 22?) fa tremare però se possibile ancora di più l’ambiente nerazzurro, perché rischia di pregiudicare la strada verso uno scudetto che sino a poche settimane fa pareva a portata di mano. 🔗open.online

Bimbo cade in casa e batte forte la testa: trasferito d’urgenza al Santobono in elicottero - Momenti di grande a Positano dove, nella serata di ieri, un bambino ha battuto violentemente la testa a seguito di una caduta all'interno della sua abitazione. Le condizioni del piccolo sono apparse subito preoccupanti, tanto da spingere i genitori a chiamare immediatamente i soccorsi. La... 🔗napolitoday.it

Doppio infortunio in casa Inter! Una montagna russa di emozioni – CdS - Napoli-Inter, tra gioie e dolori in casa nerazzurra. L’amaro in bocca, dopo il pari dei padroni di casa, arriva anche per colpa del doppio infortunio a centrocampo, spiega il Corriere dello Sport. MONTAGNE RUSSE – Dopo il vantaggio iniziale di Dimarco, l’Inter si fa sorprendere nel finale da un inaspettato Billing. Ma bisogna soffermarsi sulla serata “complicata” di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, allo stadio Maradona, ha vissuto come se fosse su una montagna russa, spiega il Corriere dello Sport. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Lazio-Inter, la ricostruzione: rissa e lacrime nel tunnel, che bufera!; Inter-Sassuolo 0-2, Highlights, Voti, Tabellino: i nerazzurri non vincono più; Furia Allegri negli spogliatoi contro l’Inter: Siete delle m... Tanto arrivate sesti. 🔗Cosa riportano altre fonti