Ranieri spiega una mossa tattica e rilancia | Ci sto già pensando

rilancia in maniera importante la sua candidatura nella corsa per un posto in Champions League, indirizzando in maniera netta anche la lotta Scudetto. Ottima la prestazione di Dovbyk e compagni, padroni del campo già nel primo tempo quando sono stati in grado di porre le premesse per il raddoppio almeno in altre tre-quattro circostanze.Ranieri spiega una mossa tattica e rilancia: “Ci sto già pensando” (LaPresse) – Calciomercato.itAi microfoni di DAZN, un Ranieri sicuramente entusiasta della prova dei suoi ragazzi ha così commentato la sfida, gli spunti e il risultato finale: “Questa volta la dedichiamo ai nostri tifosi. Calciomercato.it - Ranieri spiega una mossa tattica e rilancia: “Ci sto già pensando” Leggi su Calciomercato.it Inter-Roma, le parole del tecnico giallorossi ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del Meazza. Ecco le sue paroleVittoria pesantissima della Roma che, grazie ai tre punti conquistati a San Siro contro l’Inter,in maniera importante la sua candidatura nella corsa per un posto in Champions League, indirizzando in maniera netta anche la lotta Scudetto. Ottima la prestazione di Dovbyk e compagni, padroni del campo già nel primo tempo quando sono stati in grado di porre le premesse per il raddoppio almeno in altre tre-quattro circostanze.una: “Ci sto già” (LaPresse) – Calciomercato.itAi microfoni di DAZN, unsicuramente entusiasta della prova dei suoi ragazzi ha così commentato la sfida, gli spunti e il risultato finale: “Questa volta la dedichiamo ai nostri tifosi.

Su questo argomento da altre fonti

Claudio Ranieri spiega come ha fatto a trasformare la Roma: “È una questione di sensibilità e di rispetto” - Dopo la roboante vittoria della sua Roma sul Monza, Claudio Ranieri ha spiegato in che modo è riuscito a trasformare la squadra giallorossa dal suo arrivo in panchina tramutandola da formazione in grande difficoltà e contestata dai tifosi a squadra più in forma della Serie A.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La mossa cinese sui pagamenti può indebolire il dollaro e aiutare l’Europa. Maffè spiega perché - Quando si combatte una guerra, anche commerciale, e quella tra Cina e Stati Uniti lo è, ci sono diverse armi da utilizzare. Pechino, per esempio, ha risposto alla bordata americana, con dazi al 34% sulle importazioni di Washington e con un attacco frontale alle terre rare, ricche di minerali e per questo strategiche per la prima economia globale. Ora però, il Dragone potrebbe alzare il tiro. Potrebbe, perché per il momento si tratta solo di indiscrezioni e poco più. 🔗formiche.net

Ranieri consegna un misterioso biglietto a Ernesto Valverde alla fine di Athletic Bilbao-Roma. Poi spiega: “Devo parlare con lui” - Il giorno dopo fa ancora più male. Ma nonostante nella serata di Bilbao la Roma sia stata eliminata dall’Europa League, c’è stato un simpatico siparietto al termine del match tra Claudio Ranieri e l’allenatore dell’Athletic Ernesto Valverde. Il tecnico giallorosso gli ha consegnato un misterioso biglietto a fine gara. La domanda è lecita, così come la curiosità: che cosa c’era scritto? “Gli ho dato il mio biglietto da visita, siamo grandi amici e avevo perso il suo numero di telefono perché devo parlare con lui. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ranieri spiega una mossa tattica e rilancia: Ci sto già pensando. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roma, si avvicina il derby: Ranieri valuta una mossa a sorpresa - Ma occhio alla possibile mossa a sorpresa: per il derby Ranieri potrebbe avanzare Saelemaekers, schierando uno tra i recuperati Rensch e Celik sulla destra. Ranieri potrebbe confermare Hummels al ... 🔗fantacalcio.it

L'analisi di Roma-Juventus 1-1: Claudio il trasformista, ma la squadra è imperfetta - L’ibrido di Ranieri La Roma in fondo è un po’ entrambe le due cose ... cui è necessario che liberino la loro fantasia attaccando le fasce avversarie. La mossa tattica Domenica almeno inizialmente la ... 🔗ilromanista.eu

Formazioni ufficiali Roma-Juventus: mossa a sorpresa di Ranieri - Formazioni UFFICIALI Roma-Juventus, queste le scelte di Ranieri e Tudor per il big match dal sapore di Champions League. Aumenta l’attesa e la curiosità per la gara di stasera tra Roma e ... 🔗asromalive.it