Eredivisie Ajax Sparta Rotterdam 1-1 | partita pazzesca 39 tiri e 4 legni Farioli vede ridursi il vantaggio sul Psv

Eredivisie, Ajax Sparta Rotterdam 1-1: partita pazzesca, 39 tiri e 4 legni, Farioli vede ridursi il vantaggio sul Psv Avete mai visto una partita con 39 tiri? Oggi Ajax-Sparta Rotterdam è stata questo, con un secondo tempo di incredibile intensità emotiva. Il risultato finale è stato di 1-1 e comporta per la squadra di Farioli . Calcionews24.com - Eredivisie, Ajax Sparta Rotterdam 1-1: partita pazzesca, 39 tiri e 4 legni, Farioli vede ridursi il vantaggio sul Psv Leggi su Calcionews24.com 1-1:, 39e 4ilsul Psv Avete mai visto unacon 39? Oggiè stata questo, con un secondo tempo di incredibile intensità emotiva. Il risultato finale è stato di 1-1 e comporta per la squadra di

È morto Leo Beenhakker, leggendario allenatore olandese: l’unico a vincere l’Eredivisie con Ajax e Feyenoord - È morto il leggendario allenatore olandese Leo Beenhakker, l'unico a vincere l'Eredivisie sia con l'Ajax che con il Feyenoord: il tecnico olandese aveva 82 anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tris del Feyenoord contro lo Sparta Rotterdam! Ora c’è il Milan - Il Feyenoord ha vinto 3-0 in casa contro lo Sparta Rotterdam in campionato. Gli olandesi si preparano bene in vista della sfida del playoff di Champions League e archiviano il derby con un netto tris. VITTORIA – A pochi giorni dal playoff di Champions League contro il Milan, il Feyenoord non ha fallito l’appuntamento in Eredevise contro lo Sparta Rotterdam. Dopo un inizio di gara a pari passo, il Feyenoord non sbaglia l’occasione di passare in vantaggio da calcio di rigore trasformato da Quinten Timber. 🔗inter-news.it

Eredivisie, l’Ajax vince 2-0 il recupero sul Go Ahead Eagles e va a +5 sul Psv. Rugani in campo per 45 minuti - Eredivisie, l’Ajax vince contro il Go Ahead Eagles e allunga sul PSV Eindhoven in vetta alla classifica: 45? di gioco per Rugani A dispetto dell’oggettiva differenza di valori tra il nucleo storico delle big e il resto delle squadre, in Eredivisie ci possono essere anche goleade, ma gare scontate no. Lo si è visto oggi […] 🔗calcionews24.com

LIVE Eredivisie | Komt Ajax na rust beter voor de dag tegen Sparta? - Ajax en Sparta Rotterdam nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 14.30 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveversla ... 🔗fcupdate.nl

LIVE 14.30 uur | Ajax - Sparta Rotterdam (0-0) - Dit is het liveblog voor de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam in de 31e speelronde van de Eredivisie. De ploeg van Francesco Farioli hoopt zich te revancheren na de 4-0 nederlaag op bezoek bij ... 🔗msn.com

LIVE Eredivisie | Ajax gaat met fluitconcert de rust in, duel met Sparta is weinig spectaculair - De wedstrijd tussen Ajax en Sparta is nog weinig spectaculair. De 22 spelers zochten de rust op onder een behoorlijk fluitconcert. Ajax heeft nog ... 🔗sportnieuws.nl