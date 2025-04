BYD ecco perché questa auto elettrica cinese sta conquistando l’Italia

Più centrale di così era impossibile: a Milano uno showroom della Byd è in piazza Duomo, alle spalle della grande cattedrale, zona tra le più frequentate della capitale economica del Paese. Una posizione esclusiva che si affianca alla massiccia campagna di comunicazione avviata dalla casa automobilistica cinese per la conquista del mercato italiano. Spot in concomitanza con il Festival di Sanremo, un luccicante evento alla Design Week, messaggi a raffica sui social con slogan ammiccanti come: «Mentre l'Europa dorme noi pensiamo al futuro». Byd è sbarcata nel nostro Paese nel giugno 2023. La filiale conta attualmente una cinquantina di dipendenti, di cui un terzo di lingua cinese, ma il numero è destinato a crescere rapidamente: a fine anno dovrebbero essere una settantina. Dagli uffici provvisori di via Turati a Milano, il personale si sta spostando nella nuova sede in zona Garibaldi.

