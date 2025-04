Grandinata violentissima in Italia autostrada imbiancata | traffico nel caos

Una super grandinata ha colpito duramente diverse zone, creando gravi disagi per gli automobilisti. L'intensa perturbazione, che si è abbattuta poco dopo le 15 di domenica 27 aprile, ha provocato forti disagi sulla viabilità, imbiancando le strade e creando non pochi problemi alla circolazione. L'allerta meteo gialla, diramata dalla Protezione Civile, è stata attiva dalle 14 alle 21, prevedendo anche rischi idrogeologici che hanno messo in guardia la popolazione.Le condizioni meteorologiche avverse si sono fatte sentire soprattutto nelle aree centrali e occidentali dell'Italia, con la grandine che ha colpito soprattutto il traffico automobilistico. Il maltempo si è registrato in diverse regioni, dove si sono verificate forti precipitazioni e possibili allagamenti, mettendo a dura prova la viabilità.

ITALIA – Grandinata recordo: autostrada bloccata e disagi - Una violenta ondata di maltempo ha investito diverse regioni italiane, causando significativi problemi alla circolazione stradale. Domenica 27 aprile, poco dopo le 15, una forte grandinata ha trasformato le strade in veri e propri tappeti bianchi, creando criticità per gli automobilisti. L’allerta meteo gialla, proclamata dalla Protezione Civile, è stata in vigore dalle 14 alle 21, segnalando anche potenziali rischi idrogeologici e mettendo in allerta la popolazione locale. 🔗caffeinamagazine.it

Maltempo in tutta Italia: isola d’Elba allagata, forte grandinata a Milano - Una forte ondata di maltempo ha colpito il nord e centro Italia. La più colpita dal maltempo è l’isola D’Elba, che a seguito del nubifragio che ha colpito Portoferraio e altri comuni dell’isola, ha richiesto lo stato di emergenza. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani afferma che infatti “verrà a breve emanata un’ordinanza con la dichiarazione di emergenza e calamità naturale regionale e richiesta al governo di analogo provvedimento a livello nazionale”. 🔗metropolitanmagazine.it

Violenta grandinata in Italia, strade completamente imbiancate: danni pesanti - Una violenta grandinata si è abbattuta nelle scorse ore in alcune aree del Sud Italia, sorprendendo agricoltori e residenti. Le immagini diffuse online mostrano chicchi di grandine grandi come noci, che in pochi minuti hanno trasformato le campagne in un paesaggio invernale, con il suolo completamente coperto come da una coltre di neve. Il fenomeno ha colpito duramente le coltivazioni, lasciando dietro di sé danni ingenti. 🔗thesocialpost.it

