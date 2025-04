Soulé a Dazn | Contento della fiducia ricevuta! Dybala? Un idolo per me è un esempio…

Soulé a Dazn: «Contento della fiducia ricevuta! Dybala? Un idolo, per me è un esempio.» Le parole del giocatore giallorossoAltra sconfitta importante per l’Inter di Inzaghi, che dopo Bologna e Milan, cade anche oggi, nella sfida contro la Roma valida per la 34a giornata di Serie A. Decisiva una rete di Soulé, che regala ai giallorossi tre punti importanti per tornare dentro la lotta Champions League. Nerazzurri invece, che stasera dovranno sperare in un passo falso del Napoli, che in caso di vittoria si porterebbe al primo posto solitario del campionato. Nel post gara, l’autore del gol, Matias Soulé, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «Non è stato facile all’inizio, per fortuna tutti mi hanno dato fiducia e spero di continuare su questa strada, che è quella giusta. Internews24.com - Soulé a Dazn: «Contento della fiducia ricevuta! Dybala? Un idolo, per me è un esempio…» Leggi su Internews24.com : «? Un, per me è un esempio.» Le parole del giocatore giallorossoAltra sconfitta importante per l’Inter di Inzaghi, che dopo Bologna e Milan, cade anche oggi, nella sfida contro la Roma valida per la 34a giornata di Serie A. Decisiva una rete di, che regala ai giallorossi tre punti importanti per tornare dentro la lotta Champions League. Nerazzurri invece, che stasera dovranno sperare in un passo falso del Napoli, che in caso di vittoria si porterebbe al primo posto solitario del campionato. Nel post gara, l’autore del gol, Matias, ha parlato cosi ai microfoni di. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «Non è stato facile all’inizio, per fortuna tutti mi hanno datoe spero di continuare su questa strada, che è quella giusta.

