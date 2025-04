Ilrestodelcarlino.it - Grave malore per un scout di 53 anni a Copparo: era in visita alla Madonna di Fatima

(Ferrara), 27 aprile 2025 – Si è accasciato al suolo per un.Paura durante la cerimonia che si è svolta oggi pomeriggio a, la cittadina pronta ad accogliere la statua delladiarrivata con un elicottero.Uno, 53, ha accusato uned è stato prontamente soccorso dal 118, intervenuti anche i carabinieri. È stato portato in ospedale in gravi condizioni. Notizia in aggiornamento