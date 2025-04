Pisa | Tar annulla la Variante Stadio ma progetto restyling resta

Pisa, 27 aprile 2025 – Il Tar della Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini e annullato la cosiddetta Variante Stadio per un progetto che riguardava l'Arena Garibaldi. Lo rende noto il Comune precisando che i giudici amministrativi si sono pronunciati dopo cinque anni “e a poche settimane dalla perdita di efficacia della scheda norma che di quella Variante era la parte riferita alla nuova pianificazione, che peraltro non è mai stata attuata, fino a oggi e che sarebbe scaduta naturalmente il prossimo 29 maggio”. Per il sindaco Michele Conti si tratta di un “pronunciamento inattuale, arrivando in un momento in cui il progetto originario è ormai superato: basta vedere che tra le parti in causa figurano, o meglio figuravano, la Dea Capital e l’Associazione Calcistica Pisa 1909 Tar che oggi non sono più interessate a questo contenzioso perché il club è passato a nuovi proprietari che hanno manifestato la volontà di andare avanti con un nuovo progetto utilizzando le possibilità della Legge stadi”. Lanazione.it - Pisa: Tar annulla la Variante Stadio, ma progetto restyling resta Leggi su Lanazione.it , 27 aprile 2025 – Il Tar della Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini eto la cosiddettaper unche riguardava l'Arena Garibaldi. Lo rende noto il Comune precisando che i giudici amministrativi si sono pronunciati dopo cinque anni “e a poche settimane dalla perdita di efficacia della scheda norma che di quellaera la parte riferita alla nuova pianificazione, che peraltro non è mai stata attuata, fino a oggi e che sarebbe scaduta naturalmente il prossimo 29 maggio”. Per il sindaco Michele Conti si tratta di un “pronunciamento inattuale, arrivando in un momento in cui iloriginario è ormai superato: basta vedere che tra le parti in causa figurano, o meglio figuravano, la Dea Capital e l’Associazione Calcistica1909 Tar che oggi non sono più interessate a questo contenzioso perché il club è passato a nuovi proprietari che hanno manifestato la volontà di andare avanti con un nuovoutilizzando le possibilità della Legge stadi”.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Hub degli archivi, il Tar annulla la variante urbanistica - Il Tar annulla la variante urbanistica al Pgt con cui il Comune voleva sfrattare dopo 12 anni la Cem srl - Centro Ecologico Monza da viale delle Industrie e il progetto per realizzare in quell’area un hub per gli archivi. La guerra di carte bollate con la società che nel 2012 ha ottenuto in affitto l’area agricola da adibire a impianto di autodemolizioni e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, va avanti da quando il Comune ha inviato alla Cem nel 2020 la disdetta del contratto di locazione. 🔗ilgiorno.it

Il Tar annulla la variante Stadio, il sindaco: "Sentenza superata, l'Arena resta dov'è" - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini e annullato la cosiddetta variante Stadio. Lo rende noto il Comune di Pisa. "Il TAR si è pronunciato a cinque anni dalla proposizione del ricorso, ed a poche settimane dalla perdita... 🔗pisatoday.it

Il Tar annulla la variante Stadio, il sindaco: "Sentenza superata, lo stadio resta dov'è" - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini e annullato la cosiddetta variante Stadio. Lo rende noto il Comune di Pisa. "Il TAR si è pronunciato a cinque anni dalla proposizione del ricorso, ed a poche settimane dalla perdita... 🔗pisatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Tar annulla la variante Stadio, il sindaco: Sentenza superata, lo stadio resta dov'è; Pisa: Tar annulla la Variante Stadio, ma progetto restyling resta; Pisa, Arena: il Tar annulla la variante-stadio. Il sindaco: «Sentenza superata dai fatti»; Il Tar annulla la variante stadio, Sentenza già superata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tar annulla variante stadio a Pisa, Conti: "Pronunciamento inattuale" - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini e annullato la cosiddetta variante ... 🔗gonews.it

Hub degli archivi, il Tar annulla la variante urbanistica - Il Tar annulla la variante urbanistica al Pgt con cui il Comune voleva sfrattare dopo 12 anni la Cem srl - Centro Ecologico Monza da viale delle Industrie e il progetto per realizzare in quell ... 🔗msn.com

Cem, il Tar gela il Comune. Annullata la variante al Pgt - il consigliere di Forza Italia Pierfranco Maffè a seguito della sentenza del Tar sul caso Cem (Centro ecologico Monza) di viale delle Industrie, con la quale è stata annullata la variante ... 🔗msn.com