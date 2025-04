Yildiz torna titolare in Juve Monza | come lui in bianconero solo Paul Pogba Il sorprendente dato sul numero 10

Yildiz torna titolare in Juve Monza: come lui solo Pogba. Il dato relativo al numero 10, al rientro dal primo minuto dopo l’infortunioKenan Yildiz ha realizzato sei reti e fornito due passaggi vincenti in questo campionato; il calciatore bianconero potrebbe raggiungere le 10 partecipazioni attive avendo 20 anni a fine stagione; dal 200405 in avanti il più giovane della Juventus con almeno 10 tra gol e assist a fine anno è stato Paul Pogba ne 201314 (20 anni compiuti, 7G+7A).Oggi, contro il Monza, il numero 10 bianconero torna titolare dopo l’infortunio rimediato la scorsa settimana e lo spezzone di Parma. .com Juventusnews24.com - Yildiz torna titolare in Juve Monza: come lui in bianconero solo Paul Pogba. Il sorprendente dato sul numero 10 Leggi su Juventusnews24.com inlui. Ilrelativo al10, al rientro dal primo minuto dopo l’infortunioKenanha realizzato sei reti e fornito due passaggi vincenti in questo campionato; il calciatorepotrebbe raggiungere le 10 partecipazioni attive avendo 20 anni a fine stagione; dal 200405 in avanti il più giovane dellantus con almeno 10 tra gol e assist a fine anno è statone 201314 (20 anni compiuti, 7G+7A).Oggi, contro il, il10dopo l’infortunio rimediato la scorsa settimana e lo spezzone di Parma. .com

Yildiz torna titolare? Ufficiale la decisione di Thiago Motta: le scelte del tecnico per Cagliari Juve - di Redazione JuventusNews24Yildiz torna titolare? Ufficiale la scelta di Thiago Motta: le formazioni del match di Serie A in programma all'Unipol Domus Sono ufficiali le scelte di formazione di Cagliari Juve, match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta ha sciolto tutti i dubbi della vigilia: torna titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, dopo due panchine consecutive, sarà di nuovo in campo dal primo minuto per la trasferta dell'Unipol Domus.

Yildiz torna titolare? Svelata la decisione di Thiago Motta per Cagliari Juve: tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Yildiz torna titolare? Svelata la decisione di Thiago Motta per Cagliari Juve: tutti gli aggiornamenti in vista del posticipo di questa sera Manca sempre meno alla partita programma questa sera all'Unipol Domus di Cagliari tra la formazione sarda e la Juventus di Thiago Motta. È stato di fatto sciolto il dubbio relativo alla presenza in campo o meno di Kenan Yildiz. Il talento turco con ogni probabilità non tornerà a giocare dal primo minuto dopo aver rifiatato anche nell'ultimo match di Champions League perso in casa del Psv.

Yildiz torna titolare in PSV Juve? L'idea di Thiago Motta: cosa filtra sul numero 10 per il ritorno dei playoff di Champions League - di Redazione JuventusNews24Yildiz torna titolare in PSV Juve? L'idea di Thiago Motta: tutti gli aggiornamenti di formazione verso il match Domani sera la Juventus di Thiago Motta farà visita al Psv nel ritorno del playoff di Champions League. Si ripartirà dal 2-1 dell'Allianz Stadium nei primi novanta minuti. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Yildiz va verso un'altra esclusione dopo la panchina con l'Inter.

