Elezioni partono dai lidi ravennati i gazebo informativi del Popolo della Famiglia

gazebo di incontro con i cittadini dei lidi ravennati del Popolo della Famiglia, in vista delle Elezioni amministrative di Ravenna. Gli incontri, spiega Mirko De Carli, portavoce del Pdf che sostiene il candidato sindaco Alvaro Ancisi, servono "a presentare i punti del nostro. Ravennatoday.it - Elezioni, partono dai lidi ravennati i gazebo informativi del Popolo della Famiglia Leggi su Ravennatoday.it Hanno preso il via idi incontro con i cittadini deidel, in vista delleamministrative di Ravenna. Gli incontri, spiega Mirko De Carli, portavoce del Pdf che sostiene il candidato sindaco Alvaro Ancisi, servono "a presentare i punti del nostro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Parcheggi nei lidi ravennati, scattano la sosta a pagamento e le corse del Navetto Mare - Riparte la sosta a pagamento sui lidi ravennati. Con la domenica di Pasqua vengono infatti riattivati i parcometri nelle località di mare nel Ravennate, con gli stalli blu che torneranno a pagamento principalmente nei weekend per tutta la stagione balenare. Negli scorsi giorni la Giunta comunale... 🔗ravennatoday.it

Pubblico impiego, la Cgil: "Siamo il primo sindacato nelle elezioni delle Rsu" - La Cgil nel pubblico è primo sindacato con una crescita di consenso. E’ emerso dalle votazioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti del pubblico impiego (sanità, enti locali, funzioni centrali) e della scuola, università e ricerca. "Alle elezioni – commenta Marco Blanzieri, segretario generale Funzione Pubblica – hanno partecipato dieci mila persone a Ferrara. Si tratta di una dimostrazione democratica importante, si è superato il 70% dei votanti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Elezioni, partono dai lidi ravennati i gazebo informativi del Popolo della Famiglia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dal nuovo lungocanale di Marina all’albergo nautico, dall’assessore al Mare d’inverno: ecco le ricette degli aspiranti Primi cittadini - In questa settimana, in concomitanza con l’avvio anticipato della stagione balneare, abbiamo toccato il tema dei lidi ravennati. Ecco la domanda e, nel resto dell’articolo, le loro risposte (ogni ... 🔗ravennaedintorni.it

Fusignani (PRI): i Lidi ravennati al centro dell’impegno dell’Edera per una strategia di rilancio e valorizzazione turistica - "Con i suoi 39 chilometri di costa e nove Lidi, Ravenna rappresenta un unicum nel panorama del turismo balneare nazionale. Una pluralità di contesti e ... 🔗ravennanotizie.it

Elezioni Ravenna, salgono a 7 i candidati a sindaco - Presentata la lista "Ravenna al Centro", Maurizio Miserocchi per Palazzo Merlato. Tutti i nomi in corsa, in ordine di estrazione ... 🔗ravenna24ore.it