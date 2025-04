Locatelli a DAZN | Indipendentemente da chi gioca oggi conta vincere La grinta e la fame possono compensare la mancanza di esperienza tutti hanno voglia di fare

Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchManuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Credo che quando indossi questa maglia hai una pressione particolare. tutti i ragazzi che sono qui hanno voglia di fare e la mancanza di esperienza si può compensare con la grinta, la fame e la voglia di vincere».COME CAMBIA IL MODO DI giocaRE – «Kolo Muani può giocare davanti, cercheremo di attaccare di più la profondità ma oggi Indipendentemente da chi gioca conta vincere la partita». .com Juventusnews24.com - Locatelli a DAZN: «Indipendentemente da chi gioca, oggi conta vincere. La grinta e la fame possono compensare la mancanza di esperienza, tutti hanno voglia di fare» Leggi su Juventusnews24.com Manuelha parlato così ai microfoni diprima di Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchManuelha parlato ai microfoni dinel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Credo che quando indossi questa maglia hai una pressione particolare.i ragazzi che sono quidie ladisi puòcon la, lae ladi».COME CAMBIA IL MODO DIRE – «Kolo Muani puòre davanti, cercheremo di attaccare di più la profondità mada chila partita». .com

Approfondimenti da altre fonti

Roma Juve: Locatelli-Thuram nei pensieri di Tudor a centrocampo? Chi gioca davanti alla difesa, questa la decisione dell’allenatore - di Redazione JuventusNews24Roma Juve: Locatelli-Thuram nelle idee di Tudor a centrocampo? Chi gioca davanti alla difesa, questa la scelta del tecnico croato Lo Stadio Olimpico sarà il teatro della sfida fondamentale per la corsa alla prossima Champions League tra la Juve di Igor Tudor e la Roma di Claudio Ranieri. Dando uno sguardo alle probabili formazioni della partita, il tecnico croato si affiderà a Khephren Thuram e Manuel Locatelli dal primo minuto anche contro i giallorossi in cabina di regia. 🔗juventusnews24.com

Locatelli a DAZN: «Dobbiamo solo lavorare, i tifosi hanno il diritto di fischiare quando vedono una partita così» - di Redazione JuventusNews24Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match dei bianconeri Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Difficile parlare dopo una partita del genere. Fino al rigore abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo non abbiamo reagito e quando ti apri con una squadra come l’Atalanta rischi di prendere gol e noi li abbiamo presi». 🔗juventusnews24.com

Locatelli a DAZN: «La fascia da capitano è un orgoglio. Tudor ci ha chiesto di credere in noi stessi, giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni» - di Redazione JuventusNews24Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Roma Juve: tutte le dichiarazioni del centrocampista sul match Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Roma Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sai cosa rappresenta (a Buffon ndr.) la Juve per me, la fascia da capitano è un orgoglio. Devo essere un esempio per gli altri. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Locatelli a DAZN: «Oggi conta vincere la partita»; Juventus-Monza, Locatelli a DAZN: 'Champions? Abbiamo una pressione particolare'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Locatelli a DAZN: «Il divertimento qui è vincere. Abbiamo approcciato bene, stiamo mettendo più energia ma dovevamo chiuderla prima» - Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di ... 🔗juventusnews24.com

DAZN - Juventus, Locatelli: "Punti fondamentali, ma dovevamo chiuderla prima" - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce: "Stiamo mettendo molta più energia ed entusiasmo ed è questo il modo giusto per ... 🔗napolimagazine.com

LOCATELLI a Dazn: "Tre punti fondamentali. Stiamo mettendo molta più energia e molto più entusiasmo" - Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria bianconera sul Lecce. Le sue considerazioni: Tre punti fondamentali, siete terzi. Cosa è cambiato? "E' chiaro che stiamo mettendo ... 🔗tuttojuve.com