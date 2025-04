MotoGP o SpagnaGP? Dominio sempre più marcato in tutte le classi L’Italia aspetta Guido Pini

tutte le classi principali del Motomondiale. Un Dominio sempre più marcato per il movimento iberico, che può ambire quest’anno ad una tripletta di titoli tra MotoGP, Moto2 e Moto3 che manca all’appello dal lontano 2014 (rispettivamente con Marc Marquez, Tito Rabat e Alex Marquez).Gli unici intrusi che potrebbero impedire l’en plein spagnolo sembrano ad oggi Francesco Bagnaia in top class ed il britannico Jake Dixon nella categoria intermedia, ma per entrambi si preannuncia un’impresa piuttosto complicata considerando il livello della concorrenza ed il distacco accumulato sin qui in classifica. Pecco dovrà inventarsi qualcosa di speciale per battere i fratelli Marquez e soprattutto Marc, mentre Dixon è chiamato ad un salto di qualità per avere la meglio su Manuel Gonzalez e Aron Canet. Oasport.it - MotoGP o SpagnaGP? Dominio sempre più marcato in tutte le classi. L’Italia aspetta Guido Pini Leggi su Oasport.it Archiviate le cinque tappe iniziali della stagione 2025, la Spagna monopolizza le prime due posizioni della generale inleprincipali del Motomondiale. Unpiùper il movimento iberico, che può ambire quest’anno ad una tripletta di titoli tra, Moto2 e Moto3 che manca all’appello dal lontano 2014 (rispettivamente con Marc Marquez, Tito Rabat e Alex Marquez).Gli unici intrusi che potrebbero impedire l’en plein spagnolo sembrano ad oggi Francesco Bagnaia in top class ed il britannico Jake Dixon nella categoria intermedia, ma per entrambi si preannuncia un’impresa piuttosto complicata considerando il livello della concorrenza ed il distacco accumulato sin qui infica. Pecco dovrà inventarsi qualcosa di speciale per battere i fratelli Marquez e soprattutto Marc, mentre Dixon è chiamato ad un salto di qualità per avere la meglio su Manuel Gonzalez e Aron Canet.

