Juventus-Monza Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in Diretta Live

Serie A, che si concluderà poi domani, lunedì 28 aprile, con le ultime tre sfide in programma. Alle ore 18 invece andrà in scena il match tra Juventus e Monza, che si affronteranno nella cornice dell'Allianz Stadium. Per i bianconeri si tratterà di una gara fondamentale per la corsa alla Champions League, con la necessità di vincere per tornare, almeno momentaneamente, al quarto posto, in attesa del Bologna. In casa brianzola invece l'obiettivo è quello di provare a strappare un risultato prestigioso in una stagione da dimenticare che, salvo miracoli sportivi, si concluderà con la retrocessione.Il momento di Juventus e MonzaJuventus che si presenta quindi a questo appuntamento con l'obbligo di vincere non solo per la classifica, ma anche per reagire dopo la brutta sconfitta patita contro il Parma.

