Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi

Simona Ventura e L’Isola dei Famosi di nuovo insieme, per la seconda volta da quando il reality va in onda su Canale 5. La conduttrice, naufraga nel 2016, sarà opinionista nella nuova edizione al via a maggio, che vedrà al timone Veronica Gentili con Pierpaolo Pretelli inviato.Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata oggi dagli account social della trasmissione: “. e se non lei, chi?”, si legge. Nella notizia, di fatto, spicca una domanda, che è però un’altra: “Perché?”.La Ventura, è proprio il caso di dirlo, torna sul luogo del delitto. Non c’entrano le sue otto indimenticate edizioni da padrona di casa in Rai, piuttosto l’avVentura da concorrente nella seconda Isola targata Mediaset, tutt’altro che memorabile, in cui – parole sue – “hanno tentato di uccidermi“, televisivamente parlando, s’intende. Davidemaggio.it - Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi Leggi su Davidemaggio.it e L’Isola deidi nuovo insieme, per la seconda volta da quando il reality va in onda su Canale 5. La conduttrice, naufraga nel 2016, sarà opinionista nella nuova edizione al via a maggio, che vedrà al timone Veronica Gentili con Pierpaolo Pretelli inviato.Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata oggi dagli account social della trasmissione: “. e se non lei, chi?”, si legge. Nella notizia, di fatto, spicca una domanda, che è però un’altra: “Perché?”.La, è proprio il caso di dirlo,sul luogo del delitto. Non c’entrano le sue otto indimenticate edizioni da padrona di casa in Rai, piuttosto l’avda concorrente nella seconda Isola targata Mediaset, tutt’altro che memorabile, in cui – parole sue – “hanno tentato di uccidermi“, televisivamente parlando, s’intende.

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” - Simona Ventura sarebbe stata reclutata per partecipare a “L’Isola dei Famosi”. Come conduttrice? No, per quel ruolo è già stato […] Continua a leggere “Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” su Perizona.it 🔗perizona.it

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi: Alfonso Signorini conferma - Prende forma la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante gli ascolti deludenti degli ultimi anni Mediaset non vuole proprio rinunciare al format e ha deciso così di rivoluzionarlo. Fuori Vladimir Luxuria, al suo posto una nuova conduttrice: Veronica Gentili. E poi un ritorno davvero inatteso, quello di Simona Ventura. Dopo essere stata autrice, presentatrice, naufraga del reality show Super Simo è pronta a mettersi alla prova nella veste tutta nuova dell’opinionista. 🔗dilei.it

Simona Ventura torna all'Isola dei Famosi: la torinese sarà l'unica opinionista - La nuova avventura televisiva di Simona Ventura sarà all'Isola dei famosi 2025. A ufficializzare la partecipazione della chivassese, che ha recentemente compiuto 60 anni, al reality di Canale 5 è Dagospia che conferma così altri indiscrezioni lanciate negli ultimi tempi, tra cui quella di Alfonso... 🔗torinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Simona Ventura torna all'Isola dei Famosi: la mossa di Pier Silvio Berlusconi; Simona Ventura rompe il silenzio sul suo ritorno all'Isola dei famosi: Cosa c'è di vero; Simona Ventura torna all'Isola dei Famosi: la torinese sarà l'unica opinionista; “Tornare all’Isola dei Famosi?”: Simona Ventura risponde una volta per tutte. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi: ecco la nuova squadra e tutti i naufraghi - La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a stupire il pubblico, con una squadra completamente rinnovata e un ritorno che farà parlare ... 🔗quilink.it

L’Isola dei Famosi, confermata Simona Ventura opinionista: cast e data d’inizio - A confermare che nel ruolo di unica opinionista de L’Isola dei Famosi 2025 ci sarà Simona Ventura è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che ha spoilerato la copertina del prossimo numero in edic ... 🔗msn.com

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili: Ventura opinionista, Pretelli sarà l’inviato - L’Isola dei Famosi 2025 parte il 7 maggio, in prima serata su Canale5. Tv Sorrisi e Canzoni annuncia il cast ufficiale: Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura opinionista. Pierpaolo Pretelli ... 🔗fanpage.it