Juve Monza, parla Tudor: «Tutte le partite sono difficili e i punti pesano. La strada è quella giusta. Gol subiti di testa? Senza Bremer e Gatti.» Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Monza: Tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Non importa se affronti Inter, Parma .

Conferenza stampa Tudor pre Juve Monza: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Juve Monza: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A La Juventus di Igor Tudor torna in campo sabato sera per la sfida contro il Monza dopo la vittoria contro il Lecce. Una partita importante soprattutto per la lotta al quarto posto. Come appreso da Juventusnews24.com, la conferenza stampa di Tudor per la sfida contro i pugliesi si terrà domani, sabato, 19 aprile 2025 alle ore 14:00. 🔗juventusnews24.com

Rugani Juve, parla il suo agente Torchia: «Aspettiamo queste decisioni. Uno come Daniele può garantire altri cinque anni ad alto livello». Poi si “sbottona” su Tudor: «Vorrei che…» - di Redazione JuventusNews24Rugani Juve, Torchia apre a un ritorno del suo assistito in bianconero: le sue parole fanno ben sperare anche in relazione a una battuta su Tudor I microfoni di calciomercato.it si sono aperti alla voce di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani. Ecco le sue considerazioni sul futuro del difensore di proprietà della Juve, ora all’Ajax. PAROLE – «Daniele ha confermato anche in Olanda la propria capacità nel mantenere un rendimento alto. 🔗juventusnews24.com

Probabili formazioni Juve Monza: le ultime sulle scelte di Tudor per il match dell’Allianz Stadium - di Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Monza: le ultime sulle scelte di Tudor per il match dell’Allianz Stadium, valido per la 34ª giornata di Serie A 2024/25 È il giorno di Juve Monza, con il match della 34ª giornata di Serie A in programma all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 18.00. Dando uno sguardo alle probabili formazioni, Igor Tudor dovrà fare a meno – oltre ai soliti Gatti, Bremer, Cabal e Milik – anche degli infortunati Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners. 🔗juventusnews24.com

Juventus-Monza, Tudor: "Crisi? A Parma abbiamo concesso poco" - La Juventus è chiamata a cancellare l'opaca gara di Parma. 🔗monza-news.it

Juventus, il gesto di Tudor e della squadra pre Monza: cosa è successo alla vigilia del match dello Stadium - Juventus, il gesto di Tudor e della squadra alla vigilia della partita con il Monza: cosa è successo ieri prima del match dello Stadium Un bel retroscena raccontato da Tuttosport relativo alla vigilia ... 🔗juventusnews24.com

?? Juventus-Monza: le formazioni ufficiali. Tudor punta su Kolo Muani, Nesta conservativo - www.monza-news.it, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano. Autorizzazione n. 693/21092005 Direttore responsabile: Stefano Peduzzi. Salvo accordi scritti o contratti di cessione ... 🔗monza-news.it