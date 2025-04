Rubio | La prossima settimana decisiva per la pace tra Mosca e Kiev

Rubio ha discusso questa settimana della situazione attuale dei negoziati sulla guerra in Ucraina, sottolineando le difficoltà e la complessità del processo. In un'intervista a NBC News, il segretario di Stato degli Stati Uniti ha affermato che la domanda fondamentale è se le due nazioni coinvolte, Russia e Ucraina, siano veramente pronte a raggiungere un accordo di pace. A 90 giorni dall'inizio dei tentativi diplomatici, la situazione sembra ancora incerta e distante dalla conclusione.Rubio ha messo in evidenza che, sebbene ci siano motivi di ottimismo riguardo a un possibile cessate il fuoco, ci sono anche ragioni per essere realisti. La guerra non è stata facile da fermare, e se fosse stato possibile trovare una soluzione rapida, questa sarebbe già stata raggiunta. Il segretario di Stato ha spiegato che la difficoltà principale sta nel fatto che entrambe le parti non sono ancora disposte a fare il passo decisivo per mettere fine al conflitto.

La Russia apre a colloqui con Kiev "senza precondizioni" ma intanto prosegue a bombardare | Rubio (Usa): "L'accordo ancora non c'è, la prossima settimana sarà cruciale" - Trump: "Bombe russe sull'Ucraina? Putin mi prende in giro". Il presidente del Consiglio europeo: "La pace sia giusta e duratura, non illusoria". Putin: "La regione di Kursk è stata interamente liberata". Ma Kiev smentisce: si combatte ancora 🔗tgcom24.mediaset.it

