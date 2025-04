Hockey su ghiaccio Mondiale 2025 | esordio ok per l’Italia Giappone battuto 4-1

l’Italia apre con una vittoria il Mondiale Divisione I Gruppo A, di scena in Romania. Nella prima gara, di scena alla Sepsi Arena di Sfantu Gheorghe, gli azzurri hanno superato con un rotondo 4-1 il Giappone che vale i primi tre punti. Il grande protagonista del match è Tommy Purdeller, autore di due goal e un assist che lo hanno consacrato come migliore in campo. Di Ierullo (prima rete in Nazionale) e Tedesco le altre due marcature, mentre tra i pali prestazione solida da parte di Davide Fadani, che chiude con il 94,7%. Domani si torna sul ghiaccio per la seconda giornata, che vede in programma alle ore 11:30 la sfida con l’Ucraina.La cronaca del matchPartenza lanciata per gli Azzurri, che sfruttano subito una superiorità numerica per sbloccare il match dopo appena 2’25”: il tiro di Pietroniro viene respinto da Narisawa, ma sul disco si avventa Tommy Purdeller, che insacca con freddezza per l’1-0. Leggi su Sportface.it apre con una vittoria ilDivisione I Gruppo A, di scena in Romania. Nella prima gara, di scena alla Sepsi Arena di Sfantu Gheorghe, gli azzurri hanno superato con un rotondo 4-1 ilche vale i primi tre punti. Il grande protagonista del match è Tommy Purdeller, autore di due goal e un assist che lo hanno consacrato come migliore in campo. Di Ierullo (prima rete in Nazionale) e Tedesco le altre due marcature, mentre tra i pali prestazione solida da parte di Davide Fadani, che chiude con il 94,7%. Domani si torna sulper la seconda giornata, che vede in programma alle ore 11:30 la sfida con l’Ucraina.La cronaca del matchPartenza lanciata per gli Azzurri, che sfruttano subito una superiorità numerica per sbloccare il match dopo appena 2’25”: il tiro di Pietroniro viene respinto da Narisawa, ma sul disco si avventa Tommy Purdeller, che insacca con freddezza per l’1-0.

