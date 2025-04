Devo trovarla aiutatemi L’appello di Mario Balotelli per una persona davvero speciale

L'appello carico di emozione che Mario Balotelli ha lanciato attraverso i suoi profili social, condividendo una vecchia fotografia accompagnata da un messaggio semplice ma toccante. Una richiesta pubblica, rivolta a tutti i suoi follower su Instagram, nella speranza di ritrovare una persona importante del suo passato.Lo scatto risale a molti anni fa: si vede una donna sorridente con in braccio un bambino in abito bianco. "Foto fatta almeno 30 anni fa!", scrive Balotelli. L'immagine ha scatenato una valanga di condivisioni e commenti: in tanti si sono mobilitati per aiutare il calciatore a ritrovare una figura chiave della sua infanzia.Quella donna è Angela Marchese, la madrina di battesimo di Mario Balotelli. L'attaccante del Genoa la sta cercando con insistenza, perché è stata tra le prime persone a prendersi cura di lui, quando era ancora un bambino.

