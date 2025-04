La Liegi-Bastogne-Liegi 2025 è di Pogacar Secondo Ciccone

Pogacar che domina la Liegi-Bastogne-Liegi 2025 staccando tutti a 35 km dall’arrivo per poi andare a vincere in solitaria. Completano il podio l’italiano Giulio Ciccone e Ben Healy.LA Liegi-Bastogne-Liegi 2025 È DI Pogacar: LA CRONACALa prima fase della corsa vede la fuga di dodici uomini: Mathias LeBerre, Hannes Wilkisch, Stan Van Trickt, Jack Haig, Sakarias Koller Lolland, Kamiel Bonneu, Edoardo Sepulveda, Rayan Boulahaite, Valentin Retaillau, Cerial Desal, Johan Meens, Henri Francois Renard Haquin che accumulano un vantaggio di cinque minuti sul gruppo.Bob Jungels e Tobias Foss si lanciano all’inseguimento dei fuggitivi, ma vengono ripresi a 80 km dal traguardo. Restano una dozzina di corridori al comando, raggiunti a 60 km dal termine. Sport.periodicodaily.com - La Liegi-Bastogne-Liegi 2025 è di Pogacar. Secondo Ciccone Leggi su Sport.periodicodaily.com Per la terza volta la decana delle Classiche delle Ardenne vede la firma di Tadeyche domina lastaccando tutti a 35 km dall’arrivo per poi andare a vincere in solitaria. Completano il podio l’italiano Giulioe Ben Healy.LAÈ DI: LA CRONACALa prima fase della corsa vede la fuga di dodici uomini: Mathias LeBerre, Hannes Wilkisch, Stan Van Trickt, Jack Haig, Sakarias Koller Lolland, Kamiel Bonneu, Edoardo Sepulveda, Rayan Boulahaite, Valentin Retaillau, Cerial Desal, Johan Meens, Henri Francois Renard Haquin che accumulano un vantaggio di cinque minuti sul gruppo.Bob Jungels e Tobias Foss si lanciano all’inseguimento dei fuggitivi, ma vengono ripresi a 80 km dal traguardo. Restano una dozzina di corridori al comando, raggiunti a 60 km dal termine.

