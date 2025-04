Lanazione.it - Un sabato dedicato al basket: e Polonara aspetta gli appassionati

Barberino del Mugello (Firenze), 27 aprile 2025 – Barberino Outlet lunedì 28 aprile, organizza unaexperience tutta da vivere tra sport, intrattenimento e shopping.Il Centro si trasforma in un playground per minitornei, giochi e sfide per tutte le età con animatori professionisti: in palio gadget e sconti sui migliori brand. Andranno in scena tre show spettacolari firmati DaMove, la crew italiana delfreestyle con numeri imperdibili diacrobatico.Un dj set live dalle sonorità urban, house e rock in perfetto stile street culture, renderà l’atmosfera entusiasmante e coinvolgente. E le sorprese non finiscono qui! Alle 17 gli ospiti dell’Outlet possono partecipare a un incontro, condotto dal giornalista Filippo Mazzoni, con un ospite d’eccezione, Achille, ala grande della Virtus Bologna.