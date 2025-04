La Roma batte l’Inter a San Siro decide Soulè | ora il Napoli può salire in vetta da solo

Roma, che ha conquistato una vittoria preziosa a San Siro contro l’Inter con un gol di Matías Soulé nella prima frazione di gioco. La partitasi è decisa grazie a un tiro di Pellegrini che, dopo un flipper in area, è arrivato direttamente sui piedi di Soulé, che non ha sbagliato sotto porta, battendo Sommer al 22?. Un vantaggio meritato per gli ospiti, che hanno mostrato ottime trame di gioco, ma anche diverse occasioni sprecate per raddoppiare.Nel primo tempo, l’Inter ha faticato a trovare ritmo, con alcune occasioni isolate come il tiro di Arnautovic, che ha concluso a lato da posizione ravvicinata, e il tentativo di Frattesi che ha fallito un buon stop in area, lasciando sfumare una possibile palla d’oro. Thesocialpost.it - La Roma batte l’Inter, a San Siro decide Soulè: ora il Napoli può salire in vetta da solo Leggi su Thesocialpost.it Una vittoria che potrebbe cambiare per sempre il volto del campionato, quella della, che ha conquistato una vittoria preziosa a Sancontrocon un gol di Matías Soulé nella prima frazione di gioco. La partitasi è decisa grazie a un tiro di Pellegrini che, dopo un flipper in area, è arrivato direttamente sui piedi di Soulé, che non ha sbagliato sotto porta,ndo Sommer al 22?. Un vantaggio meritato per gli ospiti, che hanno mostrato ottime trame di gioco, ma anche diverse occasioni sprecate per raddoppiare.Nel primo tempo,ha faticato a trovare ritmo, con alcune occasioni isolate come il tiro di Arnautovic, che ha concluso a lato da posizione ravvicinata, e il tentativo di Frattesi che ha fallito un buon stop in area, lasciando sfumare una possibile palla d’oro.

