Scout muore a 30 anni a Copparo | era in visita alla Madonna di Fatima

Copparo (Ferrara), 27 aprile 2025 – Si è accasciato al suolo ed è morto per un malore.La tragedia durante la cerimonia che si è svolta oggi pomeriggio a Copparo, la cittadina pronta ad accogliere la statua della Madonna di Fatima arrivata con un elicottero.Uno Scout, 30 anni, ha accusato un malore ed è morto. Inutili i soccorsi. Sul posto il 118 e i carabinieri. Notizia in aggiornamento Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Ferrara), 27 aprile 2025 – Si è accasciato al suolo ed è morto per un malore.La tragedia durante la cerimonia che si è svolta oggi pomeriggio a, la cittadina pronta ad accogliere la statua delladiarrivata con un elicottero.Uno, 30, ha accusato un malore ed è morto. Inutili i soccorsi. Sul posto il 118 e i carabinieri. Notizia in aggiornamento

Su questo argomento da altre fonti

Donna di 30 anni muore in ospedale, aveva ustioni di terzo grado. Il marito portato in caserma - I carabinieri indagano sulla morte di una 30enne del Napoletano, arrivata al Cardarelli con ustioni di terzo grado. Il marito portato in caserma per essere ascoltato dal pm.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Emidio muore a 30 anni nello schianto contro un palo: "Oggi in paradiso c'è un angelo in più" - E' Emidio Pablo Monterosso, 30 anni di Sant'Arpino, la vittima del drammatico incidente avvenuto nella notte sul ponte che collega Cesa ad Aversa. L'incidente L'incidente si è verificato tra le due e le quattro del mattino. Emidio stava rientrando a casa a bordo di una Nissan Juke. Ha... 🔗casertanews.it

Tragico incidente sulla Provinciale 62: muore un motociclista di 30 anni - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 62, all’altezza del chilometro 1, dove un motociclista di 30 anni ha tragicamente perso la vita. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 16:00, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Ducati Monster ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il guardrail. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto a soli 30 anni il figlio dell’ex assessore; Studente brillante, capo scout e volontario: Pietro Bissacco muore tragicamente a soli 20 anni; Cecina, morto un bambino di 10 anni. Il dolore dei genitori: «Vogliatevi tutti più bene»; Larciano, addio all’ingegnere e scout morto per una malattia a 31 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Grave malore per un scout di 30 anni a Copparo: era in visita alla Madonna di Fatima - Il giovane avrebbe accusato un malore durante la cerimonia di accoglimento della statua arrivata con un elicottero ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Muore a 30 anni il figlio del senatore Occhiuto: era caduto ieri dall’ottavo piano - Muore a 30 anni Francesco Occhiuto, precipitato dall’ottavo piano Una prima ricostruzione sostiene che casa ci fossero entrambi i genitori. Il pm Mariangela Farro vuole comunque indagare per ... 🔗msn.com