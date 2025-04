Monreale Palermo sparatoria durante una lite | tre morti e due feriti | I parenti aggrediscono i soccorritori del 118

sparatoria, per futili motivi tra un gruppo di palermitani e un gruppo di Monrealesi. Una delle vittime morta per difendere la fidanzata Tgcom24.mediaset.it - Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti e due feriti | I parenti aggrediscono i soccorritori del 118 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Davanti a una pizzeria è scoppiata una rissa, finita in, per futili motivi tra un gruppo di palermitani e un gruppo disi. Una delle vittime morta per difendere la fidanzata

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: due morti e tre feriti - In quel momento nella zona c'erano almeno un centinaio di persone. Alcuni feriti non facevano parte dei gruppi che si sono affrontanti in una rissa 🔗tgcom24.mediaset.it

Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti e due feriti - La rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. In quel momento c'erano almeno un centinaio di persone: quando sono stati esplosi i colpi di pistola c'è stato il fuggi fuggi generale 🔗tgcom24.mediaset.it

Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: due morti e tre feriti gravi - La rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. In quel momento c'erano almeno un centinaio di persone: quando sono stati esplosi i colpi di pistola c'è stato il fuggi fuggi generale 🔗tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monreale, spari in piazza dopo una rissa tra giovani: tre morti. Esplosi almeno 15 colpi; Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: tre morti. Ipotesi commando dallo Zen; Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti e due feriti | I soccorritori del 118 aggrediti da parenti e amici delle vittime; Sparatoria in piazza a Monreale, tre morti e due feriti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: tre morti e due feriti | I soccorritori del 118 aggrediti da parenti e amici delle vittime - È di tre morti e di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta la notte scorsa a Monreale, in provincia di Palermo, per futili motivi davanti a una pizzeria in pieno centro, nei pressi di piazz ... 🔗msn.com

Strage di Monreale: il commando era dello Zen di Palermo - Strage di Monreale: il commando era dello Zen di Palermo. Andrea Miceli ha salvato prima la fidanzata facendola nascondere in auto, poi ha ... 🔗linserto.it

Monreale sotto shock, chi sono le tre vittime nella sparatoria: "Tre bravi ragazzi" - Sparatoria nella storica piazza Duomo di Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile: ecco chi sono le vittime. 🔗notizie.it