Soulé | Grato alla Roma per la fiducia Dybala un esempio

Soulé si è così espresso nel post-partita del match vinto dalla Roma contro l'Inter con il punteggio di 1-0.IL COMMENTO – Matias Soulé si è pronunciato a DAZN al termine di Inter-Roma. Il calciatore giallorosso ha sottolineato la sua soddisfazione per il momento vissuto: «Non è stato facile all'inizio, ringrazio il mister e i miei compagni per la fiducia che mi hanno dato. Voglio continuare lungo questa strada, che è quella giusta. Dybala? Un esempio, un idolo per me. Provo a imparare ciò che mi dicono lui e tutti quelli di esperienza che giocano alla Roma, così da poter riuscire a fare quello che è necessario».

