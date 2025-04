Inzaghi | rimesse laterali rigori assenze calendario sappiamo tutto ma ora non servirebbe parlarne

Inzaghi a Dazn al termine di Inter-Roma 0-1.Che cos’è che sta mancando?«È il calcio. In questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male ma la squadra ci ha provato anche se non con grandissima lucidità soprattutto nel primo tempo poi ha messo il cuore. Penso che la gente l’abbia visto, i tifosi hanno capito. Il loro abbraccio ci ha fatto piacere. Al di là della brutta sconfitta i giocatori danno sempre l’anima, avranno sempre la mia riconoscenza. Sono tre sconfitte pesanti, in questo momento rimesse laterali, rigori, assenze calendario, sappiamo tutto, ma ora non servirebbe. Dobbiamo cercare di recuperare energie, non serviva ieri sera vedere il Barcellona che squadra è».Poche squadre hanno creato tanto contro l’Inter come la Roma nel primo tempo.Inzaghi: «Dovevamo essere migliori come squadra nel primo tempo, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e non da squadra. Ilnapolista.it - Inzaghi: «rimesse laterali, rigori, assenze, calendario, sappiamo tutto, ma ora non servirebbe parlarne» Leggi su Ilnapolista.it a Dazn al termine di Inter-Roma 0-1.Che cos’è che sta mancando?«È il calcio. In questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male ma la squadra ci ha provato anche se non con grandissima lucidità sopratnel primo tempo poi ha messo il cuore. Penso che la gente l’abbia visto, i tifosi hanno capito. Il loro abbraccio ci ha fatto piacere. Al di là della brutta sconfitta i giocatori danno sempre l’anima, avranno sempre la mia riconoscenza. Sono tre sconfitte pesanti, in questo momento, ma ora non. Dobbiamo cercare di recuperare energie, non serviva ieri sera vedere il Barcellona che squadra è».Poche squadre hanno creato tanto contro l’Inter come la Roma nel primo tempo.: «Dovevamo essere migliori come squadra nel primo tempo, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e non da squadra.

Approfondimenti da altre fonti

Inter-Udinese, la MOVIOLA: Thuram chiede due rigori. Espulso Inzaghi. Barella salterà il Parma per squalifica - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Inter-Udinese, gara delle 18 di domenica 30 marzo della 30a giornata di Serie A. Ha arbitrato... 🔗calciomercato.com

Inzaghi prima di Inter-Bayern: “I rigori si provano sempre prima di una partita a eliminazione diretta” - Simone Inzaghi ha presentato la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: "Più che tensione c'è grande orgoglio per quello che stiamo facendo in questa stagione".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Moviola Inter-Udinese: Inzaghi reclama due rigori e Chiffi lo espelle - Inter-Udinese ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA INTER-UDINESE, PRIMO TEMPO – L’Inter approccia alla partita in maniera aggressiva e trova la via del gol dopo appena dodici minuti. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Inter-Roma, Simone Inzaghi non dimentica: Rimesse laterale, rigori. Non è il caso di parlarne; Inzaghi: «rimesse laterali, rigori, assenze, calendario, sappiamo tutto, ma ora non servirebbe parlarne; Inter, Inzaghi: Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori... Ora è inutile parlare di questo; Inter, Inzaghi e i rigori: sarebbe facile per me parlare di queste cose. Sul web scoppia la disperazione dei tifosi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, Inzaghi: "Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori... Ora è inutile parlare di questo" - L`Inter cade ancora. Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri, che nella 34esima giornata di Serie A vengono battuti dalla Roma a San Siro, grazie alla rete. 🔗calciomercato.com

Inzaghi: «rimesse laterali, rigori, assenze, calendario, sappiamo tutto, ma ora non servirebbe parlarne» - Inzaghi: «parlare di altro sarebbe troppo facile per me. La gente ha capito la generosità dei ragazzi che hanno messo il cuore» ... 🔗ilnapolista.it

Inzaghi: “Sconfitte pesanti tra stanchezza, rimesse e rigori… Ma dobbiamo reagire subito” - Terza sconfitta consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi in tutte le competizioni. Contro la Roma a San Siro, i nerazzurri cadono 1-0 ... 🔗fcinter1908.it