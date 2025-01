Secoloditalia.it - Meloni e i sondaggi: “Gli italiani sono con me nonostante gli attacchi gratuiti”

Giorgianon ha l’abitudine di star dietro ai, ma nella settimana dei veleni le riesce difficile non farlo. Soprattutto quando le rilevazioni accrescono la fiducia nel premier, nel suo partito e in quelli della coalizione. E’ il caso della Supermedia Youtrend che induce il presidente del Consiglio ad intervenire sui social.”Non guardo spesso i. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato:gliquotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno deglirimane solido”. Così scrive la leader di Fdi e premier Giorgia, pubblicando ilo con la Supermedia Youtrend che dà il suo partito al 30,1%, in crescita di 0,5 punti rispetto al 16 gennaio.