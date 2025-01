Rompipallone.it - L’ex Milan distrugge Leao: “Non è un leader, ecco cosa deve fare”

Leggi su Rompipallone.it

ha distrutto Rafa: parole durissime nei confronti dell’esterno rossoneroRafasotto accusa. L’esterno lusitano dovrebbe essere il calciatore con maggior classe tra i rossoneri, colui in grado di spostare gli equilibri sempre e comunque ed invece spesso è finito nel mirino della critica in questa stagione per le sue prestazioni gravemente insufficienti, a volte inaccettabili.Il rapporto non idilliaco con Paulo Fonseca sembrava essere la causa di tutti i mali del numero 10 ma la situazione non è cambiata con Sergio Conceiçao.Porto, nella gara contro il Parma, l’ha sostituito al 45? (insieme a Theo Hernandez) perché davvero negativa la sua prova. Contro la Dinamo Zagabria è invece rimasto in campo per tutti i 90? ma è stato tra i peggiori nei naufragio rossonero contro la Dinamo.