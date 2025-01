Iltempo.it - L'altra verità sul caso Almasri: dal pm difensore di Gheddafi agli errori sul mandato di cattura

Leggi su Iltempo.it

Glisuldi, corretti quandoera già tornato in Libia. Lo stesso provvedimento emesso in fretta e furia dalla Corte penale internazionale appena il generale libico ha messo piede in Italia. Ma anche il giudice contraria all'arresto, il cui parere negativo è sparito misteriosamente per riapparire una settimana dopo. E infine la singolare storia del procuratore capo della Cpi, che prima di combatteredifendeva il figlio di. Un intreccio di punti oscuri e strane coincidenze, che aiuta a capire come la storia che la sinistra sta cavalcando da giorni sia completamente diversa da come la raccontano. IL PARERE CONTRARIO SPARITO C'è il giallo del parere contrario alladi, sparito dald'arresto emesso dalla Cpi il 18 gennaio.