Sport.quotidiano.net - La Virtus cade a Istanbul, cuore e determinazione non bastano

, 31 gennaio 2025 - Troppo Fenerbahce per questa volenterosa. Alla Ulker Sports And Event Hall difinisce con il successo dei turchi padroni di casa per 95-81.Vince, chiariamoci con merito il Fener, sempre avanti nel punteggio, ma onore comunque alla formazione di Dusko Ivanovic che prova a rimanere sempre sul pezzo, lotta fino alla fine.per i bianconeri che guidati da un grandissimo Toko Shengelia davvero inarrestabile emblema di una squadra che ci ha provato fino al 40’. Il georgiano raggiunge il suo maggior numero di punti in Eurolega chiudendo la sua straordinaria prova a quota 35 (39 di valutazione).Fenerbahce lanciatissimo reduce da 10 vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega, dove tra l’altro i turchi hanno vinto le ultime 5 sfide.