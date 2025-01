Lanazione.it - Keu e abuso d’ufficio. Il rebus rischia di finire alla Corte Costituzionale

Pontedera, 31 gennaio 2025 – Il processo, ancora in fase di udienza preliminare, scaturito dall’inchiesta Keu della procura antimafia di Firenze, deve sciogliere un altro nodo per poter andare avanti: l’abrogazione del reato diche, lo scorso anno, è stata una delle riforme introdotte dal ministro della giustizia Carlo Nordio. Un reato, questo, contestato anche Imputazioni e ostacoli giudiziari a buona parte degli imputati dell’inchiesta Keu, in quanto ancora “contemplato” sia durante la lunga fase delle indagini, sia quando la procura ha formulato le richieste di rinvio a giudizio. Giàfine dell’estate scorsa – a poche settimane dall’entrata in giro – c’era il sentore che questa novità sarebbe diventata un cavillo anche per questa vicenda giudiziaria. Da quanto abbiamo appreso –prossima udienza preliminare del 7 febbraio – il nodo dovrebbe essere sul tavolo.