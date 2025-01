Dayitalianews.com - Ha 16 anni, la faccia da bimbo e manca da casa dal 28 Gennaio. L’appello della famiglia di Karim a chiunque abbia sue notizie. Le ricerche in tutto il Lazio

L’allontanamento eDa giorni non si hanno piùdiEl Mansi, un ragazzo di 16scomparso il 282025 dalla zona Prenestino-Centocelle, a Roma. Il giovane, alto 1,70 metri e dal peso di 55 kg, ha capelli castani, occhi marroni e pelle olivastra. Nel momentosua scomparsa, indossava un giubbotto nero lucido, scarpe Nike, cappellinoRoma e pantaloni neri. La madre, disperata, ha lanciato un appello chiedendo aiuto apossa fornire informazioni utili per il suo ritrovamento.Potrebbe essersi spostato in un’altra cittàGli investigatori e i volontari che stanno cercando il ragazzo non escludono che possa aver lasciato Roma e si sia diretto in un’altra città. Si invita pertantolovisto o possa avere informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.