Francesca Michielin a Sanremo 2025 dopo le difficoltà | Ho rischiato grosso ho pianto tanto

è pronta per. Il Festival della Musica non è mai stato accompagnato da tanti “drammi”, come durante quest’anno: Carlo Conti desiderava untranquillo, ma, si sa, non possiamo prevedere il futuro.il ritiro volontario di Emis Killa, il gossip Fedez-Ferragni e Achille Lauro, dobbiamo fare un passo indietro e ricordare che stiamo pur sempre per avvicinarci alla cosiddetta Settimana Santa. Per la, è un ritorno importanteun momento difficile, quello dell’operazione al rene. La sua Fango in Paradiso parla di una vera e propria rinascita.: “La mia rinascita”Ne è passato di tempo da Nessun grado di separazione: era il 2016, la prima volta all’Ariston di, all’epoca giovanissimo talento, oggi artista collaudata e amatissima.