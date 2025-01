Anteprima24.it - De Luca torna nel Sannio: sopralluogo a Fragneto Monforte e incontro istituzionale a Morcone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 3 febbraio il Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De, sarà in visita nel.Accompagnato dal Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, alle 10.30 sarà aper unal sito “Toppa Infuocata”, interessato dalla rimozione delle ecoballe. Ad accoglierlo il Sindaco Luigi Facchino, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e l’Amministratore di SAMTE Domenico Mauro.A seguire, presso il Comune di, il Governatore avrà uncon il sindaco Luigino Ciarlo e gli amministratori dell’area Titerno-Alto Tammaro per fare il punto sull’invaso di Campolattaro e sulla governance dell’infrastruttura. Presenti anche il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e il Presidente di Asea Giovanni Mastrocinque.