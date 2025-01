Ilgiorno.it - Corse saltate o in ritardo: "Intervenite"

"Il diritto al lavoro e allo studio sono messi seriamente a rischio dai disservizi che stiamo registrando e che nelle ultime settimane sono aumentati in maniera esponenziale". Undici sindaci del Pavese, Lodigiano e Milanese hanno scritto così in una lettera per protestare contro i disservizi di Star Mobility, rivolgendosi al manager di Star mobility Lucio Piazzardi, a Luca Tosi dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale, all’assessore regionale Franco Lucente, ai prefetti, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e ai presidenti delle Province di Pavia Giovanni Palli e di Lodi Fabrizio Santantonio: "I lavoratori pendolari, che si affidano quotidianamente agli autobus per recarsi nei luoghi di lavoro, sono costretti a subire ritardi e soppressioni con evidenti ripercussioni sulla loro produttività e qualità della vita oltre a dover sostenere ulteriori spese, che si aggiungono al costo dell’abbonamento già pagato, per rimediare all’assenza del servizio".