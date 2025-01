Ultimouomo.com - Ci eravamo un po’ dimenticati di Cade Cunningham

Ciun po’di. Del resto, chi avrebbe voglia di guardare le partite di una delle peggiori squadre nella storia della NBA? Questo sono stati i Detroit Pistons 2023/24, capaci di perdere 28 partite consecutive e pareggiare il record negativo all-time nella Lega stabilito due volte dai Sixers. A infrangere una striscia che sembrava non poter finire mai - nessuno voleva regalare una vittoria a una squadra del genere - ci pensòcon 30 punti, 12 assist e 0 palle perse.Dal suo arrivo in NBA nel 2021, l’ex giocatore di Oklahoma State è sempre stato il più forte a roster dei Pistons, ma quanto lo era davvero? I risultati di squadra erano pessimi da anni e nemmeno le scelte alte al Draft, nemmeno l’arrivo di Monty Williams in panchina, dopo la ricostruzione lampo dei Suns, avevano sortito effetto, anzi.