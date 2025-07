Cina | esorta UE a perseguire politica piu’ positiva pragmatica verso il Paese

La Cina invita l’UE a superare le tensioni e ad adottare un approccio più obiettivo e pragmatico nei rapporti bilaterali. Una strategia che potrebbe favorire una collaborazione più costruttiva e reciprocamente vantaggiosa, promuovendo stabilità e dialogo. In un contesto globale in rapido cambiamento, è fondamentale che entrambe le parti trovino punti di convergenza per affrontare sfide comuni e costruire un futuro più stabile e prospero.

Una portavoce del ministero cinese degli Esteri oggi ha esortato l’Unione Europea (UE) ad adottare una visione piu’ obiettiva e razionale della Cina e a perseguire una politica piu’ positiva e pragmatica nei confronti del Paese. La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, rispondendo alle recenti osservazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulle relazioni tra Cina e UE. Osservando che quest’anno ricorre il 50mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l’UE, Mao ha affermato che si tratta di un anno importante per le due parti per costruire sui risultati ottenuti in passato e andare avanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: esorta UE a perseguire politica piu’ positiva, pragmatica verso il Paese

