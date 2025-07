Formazione Regione Campania interrogazione di Tommasetti | Chiarezza sulle troppe criticità della piattaforma SILF

A volte, nel mondo della formazione regionale, le soluzioni tecnologiche si rivelano più complesse del previsto. Aurelio Tommasetti, consigliere della Lega in Campania, torna a chiedere chiarezza sul sistema SILF, evidenziando le criticità che stanno ostacolando studenti e operatori del settore. Con investimenti milionari alle spalle, la speranza è che si aprano presto nuovi orizzonti di efficienza e trasparenza. È fondamentale capire come migliorare questa situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Criticità sulla piattaforma SILF, Aurelio Tommasetti chiede chiarimenti. Il consigliere regionale della Campania della Lega "interroga" nuovamente il presidente De Luca e l'assessore Filippelli sulle problematiche del mondo della formazione, concentrandosi in questo caso sui disagi legati ai continui malfunzionamenti del Sistema Informativo Lavoro e Formazione. " Importante ricordare gli investimenti milionari per realizzarlo – sottolinea Tommasetti – Cito gli 8,6 milioni per l'intervento SILF Campania, i 9,5 milioni per il progetto SILF Evolution, i 7,9 milioni per il progetto SILF 4.