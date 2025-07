Turista muore annegato nella notte a Riomaggiore si era tuffato in mare dagli scogli e non era riuscito a risalire

Una notte tragica nelle suggestive Cinque Terre: un turista australiano, durante un tuffo dagli scogli a Riomaggiore, ha perso la vita annegando nel mare inaccessibile. L'incidente drammatico ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i pericoli del mare e le sue insidie, anche in luoghi amati per la loro bellezza. La Guardia Costiera, intervenuta tempestivamente, ha recuperato il corpo senza vita, lasciando un ricordo struggente di questa tragica fatalità.

Un tuffo nel buio si è trasformato in dramma a Riomaggiore, nelle Cinque Terre. La vittima è un turista di origini australiane. Ha perso la vita dopo essersi lanciato dagli scogli, non riuscendo più a tornare a riva. Il corpo senza vita è stato recuperato dalla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Turista muore annegato nella notte a Riomaggiore, si era tuffato in mare dagli scogli e non era riuscito a risalire

