Cadavere trovato in un B&B a Pra’ indagano i carabinieri

Un tragico episodio scuote Pra': un uomo di nazionalità inglese è stato trovato senza vita in un B&B, apparentemente si è suicidato. La scena non mostra segni di violenza, alimentando interrogativi sulla sua ultima volontà. L’amico con cui condivideva la struttura è tuttora irreperibile, lasciando aperte numerose domande. Le autorità indagano per chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda, che ha sconvolto la comunità locale.

