Abruzzo si tuffa in mare per aiutare un bimbo in difficoltà e muore

L’uomo, 55 anni, ha avuto un malore mentre cercava di salvare il piccolo a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Abruzzo, si tuffa in mare per aiutare un bimbo in difficoltà e muore

Si tuffa in mare per aiutare due bimbi ma muore annegato: tragedia in Abruzzo

