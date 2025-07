Ardea vasto incendio alle Salzare | in fiamme sterpaglie e rifiuti

Ardea, 9 luglio 2025 – Un vasto incendio è divampato su parte dei 706 ettari delle Salzare, u n’area di proprietà del comune di Ardea situata in zona via dei Colli Marini. L’allarme è stato lanciato dall’assessore Stefano Ludovici, uno dei due agricoltori che ancora lavorano quelle terre. L’incendio ha coinvolto sterpaglie e depositi di rifiuti, causando un denso fumo nero visibile dalla via Pontina, nei quartieri della Nuova California e di Tor San Lorenzo. L’incendio ha richiesto l’intervento di oltre quattro unità dei Vigili del Fuoco di Pomezia e dei carabinieri del comando di Tor San Lorenzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

