Fiumicino riaperto l’ufficio postale di via del Faro

Fiumicino torna a vivere il cuore del suo centro storico con la riapertura dell’ufficio postale di Via del Faro, un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Dopo lavori di manutenzione straordinaria, l’edificio si presenta ora più accogliente, sicuro e all’avanguardia grazie a interventi come il nuovo sistema di climatizzazione ad alta tecnologia. Un passo avanti per migliorare i servizi offerti e rafforzare il legame con i cittadini.

Fiumicino, 9 luglio 2025 – Ha riaperto, nella sua sede storica, l’ufficio postale di Fiumicino Paese, in Via del Faro, 50. Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza, comfort e sicurezza degli ambienti lavorativi. Tra gli interventi più importanti l ’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione a servizio dell’ufficio postale ad alta tecnologia il quale, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consentirà u na sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino, non chiude l’ufficio postale in via del Faro - Fiumicino, 16 maggio 2025 - Poste Italiane annuncia che l'ufficio postale di via del Faro non chiuderà, a causa del prolungamento dei lavori all'ufficio postale di Ostia.

Ha riaperto oggi, martedì 10 giugno, nella sua sede storica, l’ufficio postale centrale di Ostia Lido Vai su Facebook

Fiumicino, riaperto l’ufficio postale di via del Faro; Ostia, riaperto oggi l’ufficio postale nella sua sede storica di Piazzale della Posta; Dichiarazione d’intenti tra il sindaco Mario Baccini e le associazioni dei balneari.

