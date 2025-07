Realme GT 7 apre l’era della UI 7.0 con IA integrata e Android 16 a bordo

Preparati a scoprire la rivoluzione tecnologica con il nuovo realme GT 7, che segna l’inizio dell’era della UI 7.0 arricchita da IA avanzata e Android 16. Questo aggiornamento, già in rollout su tutta la serie, promette prestazioni straordinarie e un’esperienza utente senza precedenti. Rimani sintonizzato per vedere come questa innovazione cambierà il modo di usare il tuo smartphone, portando smartness e efficienza al massimo livello.

La nuova realme UI 7.0 debutta su GT 7 Pro con IA evoluta e Android 16. Update graduale su tutta la serie entro l'autunno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Realme GT 7 apre l’era della UI 7.0 con IA integrata e Android 16 a bordo

In questa notizia si parla di: realme - android - apre - integrata

Chase Xu, CMO e Vicepresident realme: “Il GT 7 tra i primi tre dispositivi del mercato Android europeo” - Chase Xu, CMO e Vicepresident di realme, ha annunciato che il GT 7 si è già piazzato tra i primi tre dispositivi Android in Europa.

Le migliori offerte di Prime Day su microprocessori e schede grafiche! Processore AMD Ryzen 9 9900X (scheda grafica integrata Radeon) Oggi a soli 343,99€ invece di 460,99€ (-25%) https://amzlink.to/az0ZlgN5xSgnh AMD RYZEN ™ 7 9800X3 Vai su Facebook

Realme GT 7 apre l’era della UI 7.0 con IA integrata e Android 16 a bordo; Recensione realme C75: robusto smartphone con super batteria a 169 euro; Realme GT6 a giugno, sarà il primo del marchio con AI integrata.

realme UI 7.0 debutta con la serie GT 7: Android 16 e intelligenza artificiale al centro dell'esperienza utente - La nuova interfaccia utente di realme arriverà prima sui modelli GT 7 Pro, GT 7 e GT 7T, per poi estendersi ai dispositivi GT 6 e GT 6T. Si legge su hwupgrade.it

Realme UI 7.0 arriva ufficialmente sulla serie GT 7 - Realme si prepara ad introdurre una svolta importante per i suoi utenti. Secondo tecnoandroid.it