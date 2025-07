Fabio Fognini si ritira annuncio a Wimbledon | Il miglior modo di dire addio

di un emozionante servizio in aces, che ha racchiuso in sé tutta la passione e l’anima di Fabio Fognini. Un addio che rimarrà impresso come l’ultimo, indimenticabile atto di un talento autentico, capace di incantare e sorprendere il pubblico di Wimbledon.

Wimbledon, 9 luglio 2025 – “Sono sempre stato quel ragazzo molto sensibile, ho sempre cercato di mettercela tutta. Spero di essere ricordato per questo e non per qualche racchetta rotta ”. L’addio al tennis di Fabio Fognini si condensa in una frase, pronunciata dalla voce rotta dalla commozione in una conferenza convocata ad hoc all’All England Club. L’ultima partita in carriera, quasi un match capolavoro, del campione ligure resterà quella dell’altro giorno contro Alcaraz a Wimbledon. Una lotta in cinque set culminata con la vittoria dello spagnolo, ma che resterà nella storia come una delle più apprezzate da tutta la tifoseria italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabio Fognini si ritira, annuncio a Wimbledon: “Il miglior modo di dire addio”

