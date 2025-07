Sinner gioca con il gomito fasciato? No ha un’ortesi elastica A cosa serve e perché è utile nel tennis | la spiegazione del medico fisiatra

Il visibile manicotto elastico al braccio di Jannik Sinner a Wimbledon suscita curiosità e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Questo dispositivo, noto come ortesi elastica, svolge un ruolo chiave nella riabilitazione e nel supporto muscolare, consentendo al giocatore di mantenere la mobilità senza compromettere il recupero. Ma a cosa serve esattamente questa protezione? Scopriamo insieme il suo significato e l’importanza strategica nel tennis professionistico.

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si presenta in campo a Wimbledon contro l’americano Ben Shelton con un vistoso manicotto sul braccio destro. I dubbi sulle condizioni del gomito dell’altoatesino, dopo l’infortunio nel match contro Dimitrov, aleggiano sul match che vale la semifinale. Già questa mattina Sinner aveva mostrato la fasciatura durante il suo allenamento con Jacopo Vasamì. Ma a cosa serve il manicotto che Sinner ha deciso di indossare? Innanzitutto, non si tratta di una vera e propria fasciatura. No, è “un’ ortesi elastica per l’arto superiore”, spiega all’ Adnkronos Salute il medico fisiatra Andrea Bernetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it