Terzotemponapoli.com - Chiariello: “Il Napoli di Conte è una macchina perfetta”

Leggi su Terzotemponapoli.com

, la metamorfosi di Anguissa e il “miracolo” diL’analisi di Umbertosu Radio CRCNel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto”, il giornalista ha offerto una riflessione ampia e articolata sulla situazione del, toccando diversi temi chiave: il mercato, l’impatto di Antonioe la trasformazione di alcuni giocatori, tra cui Zambo Anguissa, Juan Jesus e Rrahmani.Il mercato di gennaio: una preoccupazione costantenon nasconde la sua avversione per il calciomercato invernale, ritenendolo un elemento di disturbo per il gruppo squadra. Quest’anno, più che mai, il giornalista esprime una “preoccupazione razionale e doverosa” sull’impatto delle trattative, ribadendo che la sua unica intenzione è difendere ile non singoli individui.